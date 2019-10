Vecht Lille zich terug in de groep van Ajax?

Liverpool traint bij amateur­club Veldwezelt

15:19 Het Belgische dorpje Veldwezelt, net over de grens bij Maastricht, kreeg vandaag hoog bezoek. De Engelse topclub Liverpool kwam er trainen voorafgaand aan het Champions League-duel met Racing Genk. De Britten lieten gisteren de training in het stadion van Genk achterwege en namen alleen een kijkje in de Luminus Arena.