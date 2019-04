Vier legendarische Ajax-goals tegen Juventus

22 mei 1996: Jari Litmanen

We maken een sprong in de tijd, en landen in het voorjaar van 1996. Titelverdediger Ajax treft Juventus in de Champions League-finale in Rome. Wellicht dat de Turijnse goal wat makkelijker in de herinnering is op te roepen - eeuwige grijzaard Fabrizio Ravanelli profiteert van geklungel achterin, scoort vanaf de achterlijn en trekt zijn shirt over zijn hoofd - maar we richten ons op de gelijkmaker van Jari Litmanen. De Finse publiekslieveling is er als de kippen bij wanneer Juve-keeper Angelo Peruzzi de vrije trap van Frank de Boer terug het veld in stompt. Het mocht niet baten voor de ploeg van trainer Louis van Gaal. Via penalty's (missers van Edgar Davids en Sonny Silooy) wordt Ajax onttroond.