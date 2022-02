Vitesse verslaat Rapid Wien en geeft Europees sprookje vervolg

In de Gelredome scoorden Adrian Grbic en Matus Bero al vroeg. Grbic, in de winter gehuurd van FC Lorient, opende na drie minuten de score. In de negentiende minuut verzorgde Bero de 2-0.

De ploeg van Letsch moest het in Arnhem doen zonder twee bepalende spelers. Verdediger Riechedly Bazoer ontbrak vanwege een blessure, aanvaller Loïs Openda vanwege een schorsing. Hun plaatsen werden ingenomen door de Kroaat Dominik Oroz en de Deen Nikolai Baden Frederiksen.

Weer bliksemstart thuisploeg

Was vorige week in de heenwedstrijd de bliksemstart van de Oostenrijkers nog fataal, nu sloeg juist Vitesse razendsnel toe. Uitgerekend Grbic, kind van Rapid, opende de weg naar de achtste finales. De Oostenrijker schoot, op aangeven van Eli Dasa, feilloos raak.



De spits speelde bij toeval. Thomas Buitink haakte op de wedstrijddag af. Hij werd vader. Nu maakte Grbic zijn eerste goal in dienst van de Arnhemmers.

Volledig scherm Adrian Grbic viert zijn goal. © REUTERS

Bero werd ook een held in Arnhem. Europa haalde dit seizoen al vaker het beste naar boven bij de Slowaak. Hij gebruikte nu zijn loopvermogen als wapen. Dasa verzorgde opnieuw de assist. En nu was de marathonman ook koelbloedig in de afwerking.

Volgende stap

Met die goals was de klus geklaard voor Vitesse. Rapid Wien, met de van AZ-gehuurde Ferdy Druijf de hele wedstrijd in actie, viel in de slotfase nog vertwijfeld, maar machteloos aan. In de Gelredome, gevuld met slechts 13.517 toeschouwers, volgde het feest.



Door het succes van Vitesse staan vier Nederlandse clubs in de achtste finales van de Conference League. Naast Vitesse zijn dat PSV, Feyenoord en AZ. Vrijdag is de loting. Vitesse kan de volgende tegenstanders treffen: FC Basel, FC Kopenhagen, KAA Gent, LASK Linz, Stade Rennais en AS Roma.

Volledig scherm Matus Bero viert de 2-0. © AP

Bekijk hieronder de goals van Vitesse tegen Rapid Wien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Spelers van Vitesse vieren het bereiken van de achtste finales van de Conference League. © REUTERS

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.