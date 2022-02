Vitesse zonder Bazoer en Openda tegen Rapid, Letsch toch vol vertrouwen: ‘Een historische kans’

Bazoer is op de weg terug maar trainde woensdag niet mee bij de Arnhemmers, die donderdag in eigen huis een 2-1 achterstand moeten proberen goed te maken. Thomas Letsch vertrouwt erop dat Vitesse ook zonder Bazoer en de geschorste aanvaller Loïs Openda in staat is ten koste van Rapid op het Europese podium actief te blijven. ,,We zijn er klaar voor. Het is een historische kans”, zei Letsch. Hij gaf grif toe dat Vitesse dan wel van begin af aan alert en agressief strijd moet leveren. De start was de laatste tijd vaak slecht, met een snelle achterstand tot gevolg.

,,Het is inderdaad een terugkerend verhaal”, beaamde Letsch. “Dat moet echt veranderen. In Wenen speelden we ook een slechte eerste helft. Met name in beide doelgebieden was het niet goed. In de tweede helft controleerden we in balbezit en verdienden we meer. Laten we hopen dat we het 2-1 verlies nu kunnen rechtzetten. Als we erin geloven en in de wedstrijd blijven, dan is alles mogelijk. Dat hebben we ook weer in Utrecht gezien.”