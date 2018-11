Vlak voor de poort naar Europa’s elite overheerst de glimlach bij Ajax

pollHet is voelbaar binnen heel de club Ajax, van de directeur tot de reservekeeper. Het meer dan uitstekende voorwerk in de Champions League moet vanavond tegen AEK een definitieve glans krijgen. Bij winst in Athene is Ajax na dertien jaar terug bij de grote jongens in Europa.

Door Daniël Dwarswaard



Het Olympisch Stadion Spyridon Louis is groot en imposant. De sintelbaan houdt de fanatieke Grieks supporters vanavond op een veilig afstandje. Hier op deze plek won Ajax 31 jaar geleden de Europacup 2. Vanavond moet het de plek zijn waar Ajax na dertien (!) seizoenen wachten zich mag voegen bij de elite van Europa, bij de beste zestien ploegen van de Champions League.

De hunkering heeft zich verplaatst. Eerst was er die bijna obsessieve drang om eindelijk weer eens mee te doen aan het belangrijkste clubtoernooi ter wereld. Een paar maanden later gloort dus de tweede ronde. Sterker, zelfs de groepswinst is nog altijd een optie. Bij winst is Ajax sowieso zeker van overwintering in het miljarenbal. Bij elk ander resultaat moeten de Amsterdammers hopen dat Benfica niet wint in München van Bayern. Een wedstrijd die twee uur later start dan AEK-Ajax.

Zie de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars over de tribunes van het Olympisch Stadion lopen. Een ontspannen blik als een groep meegereisde supporters voor het duo klapt. Een paar maanden nog maar nadat de bazen van de club juist zo onder vuur lagen na wéér een misgelopen prijs. Erik ten Hag maakt na de training selfies met wat fans. Vlak voor de poort naar Europa’s elite overheerst de glimlach.

Volledig scherm © AP Oók even eerder in de buik van het stadion waar Frenkie de Jong tijdens het perspraatje weer helemaal Frenkie de Jong is. Een guitige glimlach op zijn gezicht als de Griekse tolk zijn naam probeert uit te spreken. Het past precies in de sfeer die overheerst zo vlak voor een wedstrijd die voor Ajax historisch moet worden. Het Europese seizoen geslaagd als de tweede ronde is bereikt? Weer die twinkeling bij Frenkie de Jong: ,,Het is een mooi begin, laten we het zo zeggen.’’

Natuurlijk is Ajax vanavond favoriet tegen een ploeg in crisis. Zevende (!) staat AEK inmiddels in de Griekse competitie. De boze voorzitter gooide pas nog drie spelers uit de selectie. In de Champions League is AEK nog puntloos. Het is de druk waarmee Ajax dit Europese seizoen juist zo fijntjes omgaat. Tien wedstrijden op rij ongeslagen in Europa. Dat staat.

,,Nu moeten we nog één stempel zetten’’, zegt Dusan Tadic over vanavond. Ook op zijn schouders rust een verantwoordelijkheid. Hij weet het en liet dit seizoen precies zien waarom Ajax hem een vorstelijk salaris betaalt. Tadic voelt zelf even letterlijk aan zijn schouders. ,,Ik vind het eigenlijk wel lekker, die druk. Weet je, in Servië is er een compleet andere druk. Bijna benauwend soms. Crazy pressure. De druk in Nederland is juist fijn.’’



Tadic werd vorige week dertig. Hij herhaalt zijn leeftijd hard om vervolgens luid te lachen. Maar niet eerder in zijn loopbaan speelde hij Champions League-voetbal. Laat staan na de winterstop nog. ,,Het harde werk moet nu beloond worden. Hopen op Bayern? Nee, we willen het zelf afmaken. Dat is veel lekkerder.’’