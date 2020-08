Voor het eerst in 14 jaar geen Ronaldo en geen Messi in halve finales CL

Cristiano Ronaldo strandde in het seizoen 2005/2006 al in de groepsfase met Manchester United, dat vierde werd in de poule achter Villarreal, Benfica en Lille. FC Barcelona won de Champions League in 2006 met Frank Rijkaard als coach, maar Messi keek in de laatste maanden van het seizoen geblesseerd toe. Wel was hij op tijd fit voor het WK 2006 in Duitsland.