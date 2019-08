Vormer en scorende Vilhena naar play-offs, Elia en Van Wolfswinkel uitgeschakeld

Club Brugge had Dinamo Kiev in Brugge met 1-0 verslagen en dus moesten Ruud Vormer en consorten nog vol aan de bak tegen de ploeg waar voormalig Telstar-speler Garry Rodrigues in de basis startte. Fran Sol begon op de bank bij Dinamo Kiev. Sol kwam in de 83ste minuut binnen de lijnen bij een 2-1 stand voor Dinamo Kiev, dat door een tweede gele kaart van Mykyta Burda met tien man stond. Vitaliy Buyalskyy en Volodymyr Shepelev scoorden namens de thuisploeg, Vormer verzorgde een assist op de treffer van Ivoriaan Simon Deli.

Spektakel

Dinamo Kiev moest nog twee keer scoren om door te gaan en door een eigen goal van Brandon Mechele werd het in elk geval 3-2, waardoor Club Brugge nog maar één goal van uitschakeling verwijderd was. Er viel nog wel een goal, maar niet voor Dinamo Kiev. Loïs Openda maakte in de 95ste minuut de 3-3, waardoor de Belgische club van aanvoerder Vormer zich in de play-offs van de Champions League mag melden. Daarin wacht de winnaar van het duel tussen LASK Linz en FC Basel.

Elia en Van Wolfswinkel uitgeschakeld

Eljero Elia en Ricky van Wolfswinkel ontbreken dit seizoen in de Champions League. Elia werd met zijn Turkse club Istanboel Basaksehir in de derde voorronde uitgeschakeld door Olympiakos, dat voor eigen publiek ook het tweede duel won: 2-0. Zonder de aan zijn hoofd geblesseerde Van Wolfswinkel moest FC Basel, dat in de vorige ronde PSV uitschakelde, met 3-1 buigen voor LASK Linz, dat vorige week in Zwitserland al met 2-1 had gewonnen. Elia deed de hele wedstrijd mee bij Basaksehir, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie. Zijn ploeg ging in Piraeus onderuit door doelpunten van Rúben Semedo en Mathieu Valbuena (strafschop). Olympiakos had vorige week in Istanbul al met 1-0 gewonnen.

Vilhena stunt in Porto

Tonny Vilhena zorgde met FK Krasnodar voor een grote stunt. In Rusland won FC Porto met 0-1 van de Russische club, maar in Portugal boekten de Russen een spectaculaire 2-3 zege. Vilhena noteerde in de derde minuut de 0-1. Vilhena kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten en schoot beheerst raak.



Dankzij twee doelpunten van Mogamed Soelejmanov leidde Krasnodar na 34 minuten zelfs met 3-0. In de tweede helft kwam Porto terug in de wedstrijd via goals van invaller Zé Luis en Luis Diaz, maar Krasnodar wist de voorsprong in de slotfase vast te houden. De Russen strijden in de play-offs met de Griekse club Olympiakos om een plek in het hoofdtoernooi.



Celtic vloog eruit door voor eigen publiek te verliezen van CFR 1907 Cluj: 3-4. De Roemenen scoorden twee keer in de slotfase.