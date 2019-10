Vormer krijgt mogelijk extra straf

De middenvelder, international van Oranje, kreeg in de 78ste minuut geel voor een overtreding op Eden Hazard. Vormer moest zes minuten later van het veld na een tackle op de enkel van Vinicius Júnior. Terwijl hij zijn aanvoerdersband overgaf, ging de 31-jarige Noord-Hollander in discussie met de arbiter.



De UEFA meldde donderdag dat Vormer is aangeklaagd vanwege zijn taalgebruik. De tuchtcommissie behandelt de zaak op 17 oktober. Vormer mist vanwege zijn rode kaart in ieder geval de volgende groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League, op 22 oktober tegen Paris Saint-Germain.



De Belgische club stond in Madrid halverwege met 2-0 voor. Met tien man moest Club Brugge in de slotfase de gelijkmaker incasseren (2-2).