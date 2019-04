Vrijwel zeker: kampioen van volgend seizoen speelt Champions League

Deze plek op de zogeheten coëfficiëntenranking is volgens het schema van de UEFA niet direct goed voor plaatsing voor de Champions League-groepsfase van de kampioen van een land, maar in de praktijk is dat eigenlijk altijd het geval. Als de Champions League-winnaar van seizoen 2019-2020 zich namelijk via de competitie in het eigen land al voor het komende Champions League-toernooi heeft geplaatst, gaat de kampioen van de nummer elf direct naar de groepsfase. Dit is de laatste jaren altijd het geval.

Voor de nummer twee in de eindstand van de eredivisie in seizoen 2019-2020 verandert er niets. Die ploeg gaat naar de tweede voorronde van de Champions League (van in totaal vier). De bekerwinnaar van 2020 stroomt in seizoen 2020-2021 rechtstreeks in de groepsfase van de Europa League in. De nummer drie van de eredivisie in 2020 hoeft een voorronde minder te spelen in de Europa League dan de nummer drie van dit seizoen.