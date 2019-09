Vuurwerk verwacht in Madrid, Zagreb en Parijs

Atlético Madrid - Juventus

Begin dit jaar troffen Atlético Madrid en Juventus elkaar nog in de achtste finale van de Champions League. Met een klinkende 2-0 zege dacht Atlético Madrid zich al hebben verzekerd van een plek in de kwartfinale, maar Cristiano Ronaldo zorgde in return in Turijn met een hattrick voor de ommekeer. Een ronde later volgde echter de pijnlijke uitschakeling door Ajax.

Bij beide ploegen is er sindsdien het nodige veranderd. Atlético Madrid verloor onder meer Antoine Griezmann, Juanfran, Filipe Luís en Diego Godín, maar Diego Simeone voelde aan dat het tijd was voor vernieuwing en verjonging in zijn selectie. Het meeste betaalde het voor Portugese toptalent João Félix (126 miljoen). Met Félix als basisspeler is Atlético het seizoen goed begonnen, al kreeg het zaterdag bij Real Sociedad de eerste nederlaag te verwerken. Ook Juventus kende een slechte generale. Op bezoek bij Fiorentina kwam het niet verder dan 0-0.

Een interessante strijd is vanavond die tussen de Portugezen João Félix en Cristiano Ronaldo. Ronaldo gaat op zoek naar zijn 127ste treffer in de Champions League, João Félix speelt pas zijn tweede wedstrijd op dit podium. In een oefenwedstrijd in de voorbereiding scoorde Félix al wel tegen De Oude Dame en draaide hij Matthijs de Ligt een aantal keer tureluurs. Lukt hem dat vanavond weer?

Volledig scherm Diego Costa en João Félix. © Getty Images

Dinamo Zagreb - Atalanta Bergamo

Een derde plaats in de Serie A vorig seizoen betekende voor Atalanta de eerste plaatsing voor de Champions League in de clubhistorie. Geen AS Roma of AC Milan dus, maar de kleine club uit Bergamo.

Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens maken het sprookje van Atalanta allemaal van dichtbij mee. Ook dit seizoen zijn de drie Nederlanders weer verzekerd van een basisplaats bij de Italiaanse ploeg, dat met zes punten uit de eerste drie wedstrijden aardig is gestart in de Serie A. De grote man bij de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini is Duván Zapata. De Colombiaan was vorig seizoen goed voor 23 goals in de competitie en staat ook dit seizoen alweer op drie. Zaterdag was Zapata ook de grote man met de winnende goal in de 95ste minuut bij Genoa.

Dinamo Zagreb overleefde alle drie de voorrondes richting de poulefase. De uitblinker bij de Kroaten is Dani Olmo, een spelmaker uit de school van FC Barcelona en speler van Jong Spanje. Dinamo kwam nog nooit verder dan de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Duván Zapata en Marten de Roon. © EPA

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Neymar luisterde zijn langverwachte rentree in het shirt van Paris Saint-Germain zaterdag op met een geweldige omhaal tegen Strasbourg in de 95ste minuut. Paris Saint-Germain ontsnapte daardoor ternauwernood aan het tweede puntenverlies van het seizoen.

In de kraker van vanavond tegen Real Madrid is Neymar er niet bij. Het wordt door blessures en schorsingen sowieso puzzelen voor beide trainers. Paris Saint-Germain mist met Edinson Cavani, Kylian Mbappé en Neymar de gehele voorhoede, al kan nieuwkomer Mauro Icardi wel gewoon meedoen. Real Madrid kan naast aanvoerder Sergio Ramos ook niet beschikken over Luka Modric en Marcelo. Wie wel kan spelen is Keylor Navas, voor wie het een speciale wedstrijd wordt. De doelman uit Costa Rica verkaste op de slotdag van de transfermarkt van Madrid naar Parijs en treft dus zijn oud-ploeggenoten.

Beide ploegen zullen uit zijn op eerherstel na hun teleurstellende Champions League-seizoen. Real Madrid werd in de achtste finale afgedroogd door Ajax. Paris Saint-Germain ging in dezelfde ronde ten onder tegen een matig Manchester United. De eerste stap daar naartoe kan vanavond in ieder geval worden gezet.

Volledig scherm Neymar maakte zaterdag met een omhaal de winnende goal voor PSG. © BSR Agency