Waarom Ajax in Liverpool ultieme kans heeft op primeur

Ten Hag hoopt op Klaassen in Champions League, Mazraoui, Antony en Labyad beschik­baar

24 november Davy Klaassen viel zondag uit bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0) uit, maar coach Erik ten Hag verwacht de middenvelder in het Champions League-duel met FC Midtjylland wel in te kunnen zetten. ,,Ik houd nog wel een slag om de arm.”