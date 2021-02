Waarom de Europa League veel belangrijker is dan Ajax wil toegeven

Kuipers leidt Champions Lea­gue-kra­ker tussen Barcelona en PSG

14 februari Björn Kuipers heeft dinsdag in Camp Nou de leiding over het eerste duel tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Kuipers krijgt in het lege Catalaanse stadion hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, Serdar Gözübüyük staat als vierde man langs de lijn. Pol van Boekel en Dennis Higler zijn de videoarbiters.