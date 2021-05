Waarom Pep in de beslissende fase steeds zijn eigen glazen ingooit

‘Het is niet Rick Karsdorp tegen Ajax’

14 april ,,Natuurlijk is deze wedstrijd voor mij bijzonder”, doelt Rick Karsdorp op het beslissende duel van AS Roma met Ajax van donderdag voor een plaats in de halve finales van de Europa League. ,,Maar het is niet Rick tegen Ajax”, zegt de oud-Feyenoorder. “En ook geen Feyenoord tegen Ajax. Het is gewoon AS Roma tegen Ajax en wij gaan er alles aan doen om verder te bekeren.”