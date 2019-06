PollNu de play-offs erop zitten en de finales van de Europa League en Champions League gespeeld zijn, zit het seizoen 2018-2019 er echt op. Voor we beginnen aan de Nations League en het WK voor vrouwen in Frankrijk is het tijd om nog even terug te blikken op een memorabel seizoen. Wat was voor jou de allermooiste wedstrijd?

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 4-5 Wat was de mooiste wedstrijd van dit seizoen? Nederland - Duitsland 3-0 (3%)

FC Barcelona - Real Madrid 5-1 (0%)

Nederland - Frankrijk 2-0 (2%)

Manchester City - Liverpool 2-1 (0%)

Feyenoord - Ajax 6-2 (31%)

Manchester City - Chelsea 6-0 (0%)

Real Madrid - Ajax 1-4 (46%)

Juventus - Ajax 1-2 (3%)

Liverpool - FC Barcelona 4-0 (9%)

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 4-5 (5%)

13 oktober 2018: Nederland - Duitsland 3-0 (Nations League)

Na het mislopen van het EK 2016 en WK 2018 brak in het afgelopen seizoen eindelijk weer de lente aan voor Oranje. In zijn tweede wedstrijd als bondscoach won Ronald Koeman al met 3-0 van Portugal, maar dat betrof nog een oefeninterland. Op zaterdag 13 oktober zegevierde Nederland in de nieuw opgezette Nations League opnieuw met 3-0, nu van Duitsland. De nieuwe Oranje-captain Virgil van Dijk (30ste minuut), aanvalsleider Memphis Depay (‘86) en de opgeleefde Georginio Wijnaldum (‘90) maakten de goals in de Johan Cruijff Arena in een meeslepende wedstrijd.

Volledig scherm Memphis Depay en Georginio Wijnaldum juichen na de 3-0 tegen Duitsland. © Pim Ras Fotografie

28 oktober 2018: FC Barcelona - Real Madrid 5-1 (La Liga)

Nee, het was niet bepaald het seizoen van Real Madrid. Nadat in vijf seizoenen liefst vier keer de Champions League werd gewonnen, was de pijp dit seizoen helemaal leeg bij de vedettes van De Koninklijke na het WK in Rusland. Real Madrid verloor liefst twaalf competitieduels, werd in de Champions League pijnlijk uitgeschakeld door Ajax en vloog er in de halve finale van de Copa del Rey uit na een 0-3 nederlaag tegen FC Barcelona. Nog veel pijnlijker was de 5-1 afstraffing in Camp Nou op 28 oktober 2018. Luis Suárez, die het moest doen zonder zijn geblesseerde maatje Lionel Messi, was de grote man met een hattrick. De volgende dag werd Julen Lopetegui ontslagen en vervangen door Santiago Solari, maar ook de Argentijn hield het niet lang vol. In maart keerde Zinedine Zidane terug om te redden wat er nog te redden viel.

Volledig scherm © Getty Images

16 november 2018: Nederland - Frankrijk 2-0 (Nations League)

Een maand na de zege op Duitsland boekte Oranje in de Nations League opnieuw een bijzonder knap resultaat. Waar de 3-0 tegen Duitsland nog een geflatteerde uitslag was, gaf het brutale Oranje kersvers wereldkampioen Frankrijk in de Kuip voetballes. De Fransen kregen geen grip op Frenkie de Jong, en dankzij goals van Georginio Wijnaldum (‘44) en Memphis Depay (‘90) met een fraaie Panenka-penalty werd het meer dan terecht 2-0 in een kolkende Kuip.

Volledig scherm Memphis Depay brengt de Kuip in extase met deze prachtige Panenka-penalty tegen Frankrijk. © Pim Ras Fotogerafie

3 januari 2019: Manchester City - Liverpool 2-1 (Premier League)

In veel landen was dit seizoen alweer snel duidelijk welke club kampioen zou gaan worden, maar in Nederland, Duitsland en Engeland bleef het tot het eind spannend. Vooral de titelstrijd in de Premier League was meeslepend, want Manchester City en Liverpool wisselden in totaal meer dan twintig keer van koppositie. Manchester City ging in december verrassend drie keer onderuit, waardoor Liverpool begin januari de kans kreeg om negen punten los te komen aan kop. Dat gebeurde niet. In een zinderende wedstrijd won Manchester City met 2-1 van Liverpool, dat pas op de laatste dag definitief afhaakte in de titelstrijd. Zo won City dit seizoen alle vier de prijzen in Engeland en blijft Liverpool wachten op de eerste landstitel sinds 1990.

Volledig scherm Sergio Agüero juicht na zijn goal tegen Liverpool op 3 januari, rechts uitblinker Bernardo Silva. © Action Images via Reuters

27 januari 2019: Feyenoord - Ajax 6-2 (Eredivisie)

De terugkeer van Robin van Persie naar Nederland was mooi, maar die anderhalf jaar in het shirt van Feyenoord kende één duidelijk hoogtepunt. Op zondag 27 januari was de topscorer aller tijden van Oranje de grote man met twee goals in een kolkende en kletsnatte Kuip, waar Feyenoord met 6-2 won van de aartsrivaal en de uiteindelijke landskampioen Ajax. Alleen in 1964, toen het 9-4 werd, won Feyenoord met een grotere marge van Ajax. Het was voor Feyenoord bovendien de eerste competitiezege op Ajax in zeven jaar tijd. Jens Toornstra deed het trouwens ook niet onaardig die middag, met een goal en drie puntgave assists. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en al die andere Ajacieden sneeuwden volledig onder in de Kuip, maar exact een maand later namen de Amsterdammers knap revanche door in de halve finale van de KNVB-beker met 0-3 te winnen. Zo ging Ajax op weg naar de dubbel en bleef Feyenoord dit seizoen met lege handen.

Volledig scherm Robin van Persie juicht na de 4-1 in de Klassieker in een kolkende Kuip. © Pim Ras Fotografie

10 februari 2019: Manchester City - Chelsea 6-0 (Premier League)

Manchester City liet dit seizoen opnieuw weergaloos voetbal zien. De ploeg van Pep Guardiola scoorde in totaal liefst 169 keer in 61 wedstrijden, waarvan het er 50 won. Het resulteerde uiteindelijk in alle vier de prijzen in Engeland. De beste wedstrijd van het seizoen is dan ook moeilijk te kiezen, maar duidelijk is wel dat de beste openingsfase in de wedstrijd tegen Chelsea was op 10 februari van dit jaar. Na 25 minuten spelen stond het al 4-0 door goals van Raheem Sterling (2x), Sergio Agüero en Ilkay Gündoğan. In de tweede helft bepaalden goals van opnieuw Sterling en Agüero de eindstand op 6-0. Iedereen verwachtte daarna het ontslag van Chelsea-coach Maurizio Sarri, maar de Italiaan mocht blijven zitten en loodste zijn team nog naar de derde plek in de Premier League en winst van de Europa League.

Volledig scherm Raheem Sterling en Bernardo Silva juichen na de snelle openingsgoal tegen Chelsea. © AP

5 maart 2019: Real Madrid - Ajax 1-4 (achtste finale Champions League)

Het seizoen 2018-2019 zal voor veel Nederlanders uiteraard vooral lang herinnerd worden vanwege de prachtige prestaties van Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag won de dubbel in Nederland, maar maakte ook wereldwijd indruk. Het net niet bereiken van de Champions League-finale is nog een verse wond, maar de vele goals en zeges zijn een fraaie pleister. Ajax zette zich dit seizoen wereldwijd weer op de kaart door in de achtste finale van de Champions League met 1-4 te winnen bij Real Madrid, winnaar van vier van de laatste vijf edities van het prestigieuze toernooi. De dribbels van Frenkie de Jong, de weergaloze Dusan Tadic, de vrije trap van Lasse Schöne en het commentaar van Sierd de Vos (‘Nu moet Real Madrid er honderd maken!’); de meeste Ajacieden zullen het waarschijnlijk nooit vergeten.

Volledig scherm Frenkie de Jong geeft Vinícius Júnior en Luka Modric het nakijken. © Getty Images

16 april 2019: Juventus - Ajax 1-2 (kwartfinale Champions League)

Een maand later trof Ajax in de kwartfinales Juventus, dat met de aankoop van Cristiano Ronaldo duidelijk vol voor de Champions League ging. Met een 1-1 gelijkspel in Amsterdam had Juventus een goede eerste stap gezet op weg naar de halve finale, maar Ajax verbaasde opnieuw zichzelf en de rest van de wereld door met 1-2 te winnen in Turijn. De goals werden gemaakt door Donny van de Beek (22) en aanvoerder Matthijs de Ligt (19), twee jongens uit de eigen jeugd. Ook de onverzettelijke Daley Blind speelde een wereldpartij in Turijn, waar Marc Overmars de duizenden meegereisde fans in het uitvak na afloop trakteerde op een buikschuiver over het gras van het Allianz Stadium.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

7 mei 2019: Liverpool - FC Barcelona 4-0 (halve finale Champions League)

FC Barcelona had op 1 mei in blessuretijd de kansen om de heenwedstrijd in de halve finale met 4-0 te winnen, maar liet dat na. Toch moest de 3-0 zege genoeg zijn voor een plek in de finale, zo dacht iedereen. Het kleedkamerpraatje van Liverpool-coach Jürgen Klopp op Anfield een week later was kort, maar krachtig. ,,Eigenlijk kan het niet dat we nog naar de finale gaan, maar omdat jullie het zijn denk ik toch dat het kan.” Het bleken de juiste worden. Zijn spelers stapten vol vertrouwen het veld op en kwamen al na zeven minuten op voorsprong, maar pas toen Georginio Wijnaldum na rust het veld op kwam begon het echt te lopen. Binnen twaalf minuten had de Rotterdammer al twee keer fraai gescoord. In de 79ste minuut viel de beslissende vierde goal, nadat de Belgische spits Divock Origi raak schoot uit een ingenieuze corner van de twintigjarige rechtsback Trent Alexander-Arnold.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum brult van geluk na de 3-0 tegen FC Barcelona. © REUTERS

28 mei 2019: Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 4-5 (play-offs om promotie)

De play-offs om promotie/degradatie zorgen al jaren voor prachtig vermaak aan het eind van het seizoen, maar zo spectaculair als bij Go Ahead Eagles tegen RKC hadden we het al lang niet meer gezien. Invaller Pieter Langedijk schoot in de 89ste minuut de 4-3 binnen voor Go Ahead Eagles, dat in blessuretijd ook nog een enorme kans kreeg op de 5-3. Daar zullen ze in Deventer nog wel eens wakker van schrikken, want in de 95ste minuut maakte Stijn Spierings met een volley de 4-4 en drie minuten later zorgde Mario Bilate met een strafschop zelfs nog voor 4-5 voor de Waalwijkers. Het drama in Deventer werd een dag later nog groter, toen bekend werd dat trainer John Stegeman vertrok naar rivaal PEC Zwolle.