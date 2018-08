'We weten dat het mogelijk is om Ajax pijn te doen'

,,Ajax heeft heel veel geïnvesteerd om kampioen te worden, maar ook om mee te doen in de Champions League. Dit is nu al bijna een titelwedstrijd voor Ajax. De sfeer zal heel warm zijn. Ik hoop dat mijn spelers daar klaar voor zijn. Ze hebben niet veel Europese ervaring, maar ik heb wel veel internationals.''



Standard Luik maakte vorige week een achterstand van 0-2 ongedaan (2-2). ,,Dat kan vertrouwen geven omdat we nu wel weten dat het mogelijk is om Ajax pijn te doen'', betoogde Preud'homme, oud-trainer van FC Twente. ,,We moeten nog efficiënter zijn in beide strafschopgebieden. Als wij een goeie dag hebben en zij beginnen te twijfelen, waarom zou het dan niet kunnen? We zullen onze kans wagen. We zijn geen favoriet, daar blijf ik bij, maar alles is mogelijk. Dit is niet ons hoofddoel, maar natuurlijk zou ik ontgoocheld zijn als het fout loopt.''