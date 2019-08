‘We zitten niet ruim in de spelers, maar we móeten er klaar voor zijn’

Onder tumultueuze transferperikelen treft Feyenoord morgenavond Dinamo Tblisi in de derde voorronde van de Europa League. Het is momenteel een komen en gaan van spelers in de Kuip, maar coach Jaap Stam probeert zich er zoveel mogelijk voor af te sluiten. ,,Het gaat maar om één ding: zorgen dat we er staan.”

Stam draaide er niet omheen vanmiddag, een dag voorafgaand aan de belangrijke Europese wedstrijd tegen Dinimo Tblisi. Het is voor hem puzzelen geblazen om een waardige opstelling te formeren voor het treffen met de club uit Georgië. Naast het ‘bekende’ rijtje afwezigen, zijn morgenavond ook Dylan Vente en Jeremiah St. Juste niet van de partij. Laatstgenoemde is in verregaande onderhandeling met het Duitse FSV Mainz 05, terwijl Vente fysiek niet klaar is voor het duel in de derde voorronde van de Europa Leauge. ,,De situatie van Jeremiah is bekend”, stelde Stam, doelend op zijn transferperikelen. ,,Voor Dylan geldt dat hij de laatste maanden keihard gewerkt heeft. Die jongen heeft een ongelooflijke drive om te slagen bij Feyenoord. Daardoor heeft hij nu alleen wel wat lichamelijke klachten. Hij is er helaas niet bij.”

De kans is groot dat Steven Berghuis nu in de punt van de aanval zal spelen tegen Dinano Tblisi. Lutsharel Geertruida neemt vermoedelijk de plaats van St. Juste in op de rechtsbackpositie. ,,We zitten niet heel ruim in de spelers”, stelt Stam, die niettemin weigert weg te lopen voor de favorietenrol. ,,Of we er klaar voor zijn? We móeten er klaar voor zijn. Het gaat maar om één ding: zorgen dat we er staan. Ik heb vertrouwen in de jongens die ik tot mijn beschikking heb.”

Rick Karsdorp, die vermoedelijk vandaag nog een eenjarige huurovereenkomst tekent in de Kuip, is er morgenavond nog niet bij. De twintigjarige Schotse centrumverdediger George Johnston, die overkomt vanuit het reserveteam van Liverpool, ook nog niet. Tegen sc Heerenveen, komende zondag in het Abe Lenstra Stadion, kunnen zij waarschijnlijk wel meedoen.