Wedstrijd Manchester City-Arsenal uitgesteld vanwege coronavirus

Dolgelukki­ge Ilicic (32) na kunststuk­je: ‘Hoe ouder, hoe beter’

Met vier doelpunten in de uitwedstrijd tegen Valencia zorgde Josip Ilicic voor een unicum in de Champions League. Zelfs Lionel Messi en Cristiano Ronaldo scoorden nooit vier keer in een uitwedstrijd in de knock-outfase. ,,Hoe ouder, hoe beter", zei de 32-jarige Sloveen over zijn eigen prestaties. De schaduwspits met het rugnummer 72 verkeert in blakende vorm.