‘Wedstrijd wordt niet beslist door de ondergrond of accommodatie’

AZ-trainer Arne Slot denkt niet dat het spelen in het Cars Jeans Stadion veel invloed op de wedstrijd tegen FC Mariepol gaat hebben. Dat zei hij vanmiddag in de perskamer van het ADO-stadion. ,,Uiteindelijk wordt een wedstrijd beslist door individuele ingevingen van spelers. Dat is altijd zo.”

AZ moet uitwijken naar Den Haag vanwege het instorten van het dak van het eigen stadion. De club koos voor het stadion van ADO Den Haag als tijdelijke uitvalsbasis. Ook de zondagse competitiewedstrijd tegen FC Groningen wordt er gespeeld.



AZ moet morgen in Den Haag zien te scoren. In de heenwedstrijd hield FC Marioepol, de Alkmaarders nog op 0-0. ,,0-0 is een gevaarlijk stand”, zegt Slot. ,,We hadden in Oekraïne weliswaar een veldoverwicht, maar enorme kansen hebben we ook niet gecreëerd. Aan de andere kant: met de voorhoede die wij hebben moeten we toch in staat zijn om te scoren. Ik verwacht wel een zelfde soort wedstrijd als de heenwedstrijd.”

Het duel van morgen wordt nu op kunstgras gespeeld. Volgens Slot is dat geen probleem. ,,Dat heeft nog de minste invloed op het resultaat. Onze jongens zijn gewend om op die ondergrond te spelen.” Met Ron Vlaar, Myron Boadu en Calvin Stengs beschikt hij over drie spelers met een fors blessureverleden. ,,Maar mijn medische staf geeft aan dat het geen probleem moet zijn. Ook niet als we in kort tijd veel wedstrijden op die ondergrond spelen.” Slot probeerde zijn spelers de afgelopen dagen zo veel mogelijk buiten de stadionproblematiek te houden. ,,Het is vooral de organisatie van de club die het de laatste tijd heel druk heeft gehad. Wij probeerden ons te focussen op de wedstrijden die komen gaan. Het is voor ons eigenlijk de grootste vraag hoe lang we nog buitenshuis zullen moeten spelen.”