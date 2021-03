Wéér breekt Klaassen de ban: ‘Ze kwamen er niet aan te pas’

,,We hebben ze echt helemaal kapot gespeeld”, concludeerde ook trainer Erik ten Hag. “En dat is een heel mooie prestatie. Ik heb echt een uitstekend Ajax gezien, tegen een tegenstander die moeilijk te bespelen is. Het lag echt aan ons dat ze er in deze wedstrijd niet heel goed uitzagen. Deze tegenstander heeft in de vorige ronde tweemaal van Bayer Leverkusen gewonnen. Dan kan je echt wel wat.”



,,We hebben geduld opgebracht en aangevallen met de deur op slot”, vervolgde Ten Hag. ,,Zij wilden counteren maar we hebben geen kans weggegeven. En laten we nu niet denken dat we er al zijn. Young Boys stond in de thuiswedstrijd tegen Leverkusen bij rust met 3-0 voor.”



Ten Hag: Maar natuurlijk is dit een mooie marge. Europees gezien is 0-0 al een goede uitslag in een thuiswedstrijd. Of ik niets te klagen heb? Natuurlijk wel. In de eerste helft hebben we drie of vier grote kansen gehad en toch is het bij rust 0-0. Dat mag niet. Kansen zijn vaak schaars in Europese duels.”