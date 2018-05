Weer fitte Vitolo in selectie Atlético voor finale Europa League

Goals, goals, goals: weg met de angst, lang leve de Champions League

4 mei De Champions League is bezig aan het meest doelpuntrijke seizoen ooit. Het oude record van 380 goals is verpulverd. Roberto Firmino verbrak dat record al met de 4-0 in de heenwedstrijd tussen Liverpool en AS Roma (5-2). Na Firmino's goal stopte de doelpuntenregen niet. Inmiddels staat de teller op 397 goals.