Welke landen gaan zich kwalificeren en voor wie wordt het billenknijpen?

Het Nederlands elftal miste de laatste twee grote toernooien en ook Italië ontbrak op het laatste WK, maar verwacht voor het komende EK geen grote verrassingen. Of het moet in de laatste kwalificatieduels nog faliekant misgaan voor titelverdediger Portugal en WK-surprise Kroatië.

Met België, Spanje, Italië, Polen, Rusland en Oekraïne zijn zes landen al voor het EK geplaatst. Daar komen de komende dagen nog veertien teams bij. Nederland is dichtbij, net als wereldkampioen Frankrijk, Duitsland, Engeland en toch ook Portugal. Een overzicht van wat er de komende dagen op het spel staat in de laatste week van de EK-kwalificatie.



Finland dan eens?

De grote landen staan er goed voor, er zijn ook kansen voor de kleintjes. Finland bijvoorbeeld, het enige Scandinavische land dat zich nog nooit voor een eindronde plaatste. Nu volstaat een zege op Liechtenstein, hekkensluiter in groep J. Veel ogen zullen gericht zijn op Teemu Pukki, met zeven doelpunten de grote man. Krijgt hij voor elkaar wat met Sami Hyypiä en Jari Litmanen nooit lukte?

Volledig scherm Teemu Pukki scoort stijlvol tegen Armenië, dat in de vorige wedstrijd met 3-0 opzij werd gezet. © AFP

Nog penibel voor Portugal

Als het Portugal van Cristiano Ronaldo ‘gewoon’ thuis van Letland wint en uit van Luxemburg kan het komende zomer de titel verdedigen. Alleen als het tegen de laagst geplaatste ploegen uit poule B punten laat liggen, kan Servië de tweede plek overnemen en Portugal nog tot de play-offs verwijzen. Oekraïne is in deze groep met acht punten voorsprong al lang en breed geplaatst.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo heeft het naar zijn zin bij Portugal. © EPA

Eén kans Kroatië

Het was dé verrassing van het afgelopen WK, maar het verging finalist Kroatië makkelijker in Rusland dan in de daaropvolgende EK-kwalificatie. De Kroaten hebben nog één kans. Ze staan weliswaar bovenaan in groep E, maar bij verlies zaterdag tegen Slowakije zijn de daarna al uitgespeelde Kroaten afhankelijk van anderen op de laatste speeldag.

Volledig scherm Met Ivan Rakitic (links) kwam Kroatië in de vorige wedstrijd niet voorbij Wales: 1-1. Nu moet zijn land het zonder de Barcelona-middenvelder stellen in het beslissende kwalificatieduel met Slowakije. © AP

Oranje op koers

Het Nederlands elftal heeft zaterdag in Belfast aan een punt genoeg tegen Noord-Ierland. Ook bij een nederlaag van niet meer dan een doelpunt verschil kan Oranje zich dinsdag tegen het zwakke Estland plaatsen. Op die laatste speeldag nemen ook Duitsland en Noord-Ierland in Frankfurt het tegen elkaar op, nu de nummer 2 en 3 van groep C.

Video | ‘Bij Oranje kennen ze het begrip ‘feestwedstrijd’ niet meer’

Roemenië ook belangrijk

Volledig scherm Ajacied Razvan Marin in duel met Emil Forsberg namens Roemenië, dat opnieuw Zweden treft. © AP Ook belangrijk voor Oranje zijn de verrichtingen van Roemenië. Plaatst Nederland zich rechtstreeks en Roemenië niet, is er straks in de groepsfase van het EK een derde thuisduel in Amsterdam. Kwalificeert het voormalige Oostblokland zich direct, wijst loting uit wie in groep C drie keer thuis speelt. Roemenië staat nu derde, achter Spanje en Zweden. Landen tegen wie het nog speelt.

Play-offs

Die zijn er ook altijd nog. Dat is de laatste kans voor teams die het nu nog niet redden. Op basis van prestaties in de Nations League worden teams gerangschikt in vier groepen van vier. Het kan een achterdeurtje naar het EK zijn voor Portugal en Kroatië. In Divisie D plaatst straks ook een ‘kleintje’ zich. Zoals het er nu voorstaat gaat dat om Georgië, Wit-Rusland, Kosovo en Noord-Macedonië.