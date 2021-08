Wervelend Feyenoord laat Luzern ook in De Kuip kansloos en plaatst zich voor play-offs Conference League

Feyenoord is klaar voor de competitie en voor het volgende Europese treffen, tegen het Zweedse IF Elsborg. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd na de wedstrijd tegen FC Luzern, dat opnieuw met 3-0 verslagen werd. Al is de liesblessure van uitblinker Alireza Jahanbakhsh mogelijk wel reden tot zorg voor coach Arne Slot.

Even is het alsof Graziano Pellè plots weer voet heeft gezet op Rotterdamse bodem. Feyenoord – FC Luzern nadert de rust als één man het knetterende applaus van het Legioen zich dankbaar laat welgevallen. Onder zijn donker gekapte coupe draagt hij een baard en wie niet beter zou weten, zou vermoeden dat hij zo van een filmset komt lopen. En in zekere zin doet hij dat ook een beetje, tweevoudig doelpuntmaker Alireza Jahanbakhsh. De onbetwiste hoofdrolspeler is hij geweest op een avond waarop de ploeg van Arne Slot opnieuw indruk maakt en via Luis Sinisterra uiteindelijk uitloopt tot 3-0.

Slot hamerde er de afgelopen weken steeds weer op. Jahanbakhsh is als oma’s diamanten vaasje op de schouw. Voorzichtigheid is geboden om geen scherven te krijgen. Pijnlijk komt dat deze avond aan het daglicht. Na bijna 45 minuten, waarin de Iraniër het publiek getrakteerd heeft op twee doelpunten en een fors assortiment uit zijn trukenrepertoire, moet de van het Engelse Brighton & Hove Albion overgekomen aanvaller met een liesblessure naar de kleedkamer. Onduidelijk is nog of Jahanbakhsh er zondag, wanneer Feyenoord de competitie opent bij Willem II, weer bij kan zijn.

Het is te hopen voor Slot. Jahanbakhsh doet tegen FC Luzern de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis welhaast vergeten. De spil waar het Rotterdamse elftal om draait is hij, de speler die het opgelaaide gemoed van de rood/witten hoogstpersoonlijk vormgeeft. Hij uit het met een lepe beweging waarmee hij de Zwitserse verdediger Martin Frydek te kijk zet. Later krijgt hij de handen van de 32.000 toeschouwers op elkaar wanneer hij met een hakballetje haast achteloos uitverdedigt. En wanneer Jens Toornstra halverwege de eerste helft in kansrijke positie komt, staat Jahanbakhsh als vanzelfsprekend aan de basis. Ditmaal na een fijne combinatie met Marcus Pedersen, de Noorse rechtsback met de longen van een paard. Met zijn twee doelpunten -eenmaal als eindpunt van een snelle aanval en eenmaal met een van richting veranderd schot- onderstreept Jahanbakhsh ondubbelzinnig zijn bepalende waarde voor Feyenoord.

In die zin zou het een domper zijn voor de Rotterdammers wanneer ze het komende tijd zonder hem moeten stellen. Het uitvallen van de aanvaller, die zulke moeizame jaren beleefde bij Brighton & Hove Albion, tekent hoe dan ook zijn kwetsbaarheid aan. Al zou je Feyenoord tekortdoen door het frisse en energieke spel puur aan de nieuwkomer toe te schrijven.

Met een knap staaltje Colombiaans raffinement geeft Luis Sinisterra FC Luzern-doelman Vaso Vasic in de tweede helft het nakijken, waarmee de aanvaller zijn steeds betere spel van de laatste weken ook weer wat extra cachet geeft. De uit voorzorg gewisselde Tyrell Malacia bewijst tegen de Zwitsers dat hij in Nederlands Elftal-vorm verkeert en voor doelman Justin Bijlow geldt dit al twee maanden. Interessant wordt het vandaag daarom om te zien of de nieuwe bondscoach Louis van Gaal ze opneemt in zijn voorlopige selectie.

Vaststaat dat de ploeg van Slot een gedaantewisseling heeft ondergaan, op weg naar het Zweedse IF Elsborg, de laatste tegenstander in de voorronde van de Conference League. Het jongetje met pukkeltjes, dat ternauwernood een Europese ticket verdiende, blaakt inmiddels van het zelfvertrouwen.

