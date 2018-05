Wijnaldum: Eén been in finale is niet genoeg

,,Iedereen roept dat we al met één been in de finale staan. Maar je moet alleen met twee benen in de finale staan, één is niet genoeg. Er zijn in het verleden wel vaker gekke dingen gebeurd in de Champions League en AS Roma heeft onlangs nog aangetoond dat het in staat is om een wedstrijd helemaal om te draaien'', zei Wijnaldum in het Stadio Olimpico.



De Rotterdammer begon vorige week op de bank, maar kwam al snel de geblesseerd geraakte Alex Oxlade-Chamberlain vervangen. Wijnaldum verschijnt morgen in de Italiaanse hoofdstad vermoedelijk direct aan de aftrap. ,,We zijn niet bang, maar we weten wel dat AS Roma heel veel kwaliteit heeft. Voor Liverpool zou het heel veel betekenen als we de finale halen. Vanaf de eerste wedstrijd in de Champions League is dat al het doel. Hopelijk kunnen we hier een grootse prestatie leveren.''