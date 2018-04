Wijnaldum: Mooi hoe stadion City helemaal stilviel

,,Dit telt. Dit zijn de mooiste wedstrijden die je voor een club kunt spelen. Bij ons thuis op Anfield was de sfeer na de zege van 3-0 al fantastisch. Nu was het ook mooi om te horen hoe het stadion van City na onze gelijkmaker helemaal stilviel'', zei de Nederlandse international bij Ziggo Sport.



Wijnaldum gaf ronduit toe dat Liverpool een heel moeilijke eerste helft in Manchester (1-0) doormaakte. ,,We hadden niks te vertellen. City won elk duel en elke tweede bal. Wij loerden alleen maar op de counter. We durfden niet te voetballen. Misschien had het met de spanning te maken.''



Na de rust kwam het door treffers van Mohamed Salah en Roberto Firmino toch nog goed voor Liverpool. ,,We hebben ons gelukkig heel goed kunnen herstellen. Natuurlijk hadden we ook geluk dat City aan het einde van de eerste helft op de paal schoot en dat er een doelpunt werd afgekeurd. Maar het was opnieuw een heel mooie avond voor Liverpool.''