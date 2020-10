Wijnaldum sliep niet door horrorblessure Virgil van Dijk: ‘Everton ging veel te ver’

Als een incident ziet Wijnaldum, die ook teamgenoot Thiago geblesseerd zag raken door een aanslag van Richarlison, de grove overtredingen van Liverpools aartsrivaal niet meer. ,,Dit was een heel domme overtreding. Ik geloof niet dat het de intentie van de keeper was om hem te blesseren, maar we maken het de laatste jaren veel meer mee tegen Everton. Soms heb je dat in wedstrijden dat het iets te ver gaat, maar Everton gaat veel te ver. De overtreding van Richarlison was ook een smerige.”

Gevolgen accepteren

Net als Wijnaldum kan Klopp moeilijk verkroppen dat de consequenties van het gemene spel van Everton er alleen of vooral voor de slachtoffers zijn. ,,Dit had niet mogen gebeuren. Wij hebben met Liverpool de Fair Play-prijs gewonnen. Daaruit blijkt dat je kunt voetballen én succesvol kunt zijn zonder deze overtredingen. De scheidsrechter had er goed zicht op, maar zag het niet. Vervolgens vergeet de VAR de regels. Ik wil niet dat elke speler gestraft wordt, maar het is toch iets waar we het allemaal over eens geworden zijn: als je iets fout doet, moet je de gevolgen accepteren. Op dit moment zijn er twee personen die de gevolgen moeten accepteren: Virgil van Dijk en Thiago Alcántara. Dat is moeilijk. Ik zou hier niet over praten als ik er geen vragen over zou hebben. Onze spelers lijden. Dat voelt niet goed en het is moeilijk om hiermee om te gaan.”