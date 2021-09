Wijndal: ‘Twee ballen op doel en die vliegen er allebei in’

Dat gebeurde niet, vandaar het puntenverlies. Wijndal was daarom boos. ,,Om twee dingen eigenlijk. Dat we de kansen niet afmaken uiteraard, maar ook dat we achterin twee ballen op doel krijgen en die er allebei invliegen. Er werd niet goed verdedigd, niet goed gedekt. We stonden wel goed, maar of we liepen niet snel genoeg terug, of we zetten het hoofd niet tegen de bal. Zij dwongen het in die situaties ook een beetje af. Heel frustrerend allemaal.”

Pascal Jansen noemde het verloop van het duel heel erg teleurstellend. ,,Dat we het op deze manier uit handen geven is ongelooflijk”, zei de coach bij ESPN. ,,We krijgen behoorlijk wat kansen, maar op twee na laten we die liggen. Dan krijgen we uit standaardsituaties twee doelpunten tegen. We wisten dat de tegenstander op deze manier gevaarlijk zou zijn, daar hadden we op getraind en afspraken over gemaakt hoe dat te voorkomen. Hoe de spelers daar dan in de wedstrijd mee omgaan is me niet goed bevallen.”