Willem II houdt huis in Luxemburg, clash met Rangers FC van Steven Gerrard gloort

Europa LeagueWillem II deed vanavond wat veel Nederlandse clubs met het ‘minste’ Europese ticket de afgelopen jaren niet lukte: de tweede voorronde van de Europa League overleven. In Luxemburg ging het zelfs eenvoudig tegen Progrès Niederkorn: 0-5. In de volgende ronde gloort nu een zeer fraai affiche: een thuisduel met het Rangers FC van manager Steven Gerrard.

Door Max van der Put

Lees ook Honderden fans van Willem II kijken vanuit de bosjes naar Europees duel in Luxemburg Lees meer

,,We hoeven heus geen buffet, maar een flesje water had toch wel gekund?”, moppert Willem II-directeur Martin van Geel voorafgaand van de Europa League-voorrondewedstrijd van zijn club in Luxemburg tegen Progrès Niederkorn. Het had inderdaad wel wat professioneler gekund allemaal rond deze wedstrijd, terwijl de opponent van de Tilburgers voor dit duel toch al is uitgeweken naar het grotere stadion van FC Differdange.

Het Luxemburgse voetbal groeit stapje voor stapje en het geld wordt liever in de selectie gestoken, hoewel die van Progrès toch nog een tiental semi-profs telt. Wat moest Willem II verwachten? Twee jaar geleden schakelden deze Luxemburgers toch maar mooi Rangers FC uit… Aan de andere kant: Willem II-scout/analist John Smetsers bekeek afgelopen zaterdag de competitiewedstrijd van Progrès Niederkorn tegen Dudelange (1-2) en kwam terug met het verhaal ‘dat het voor het grootste deel niveau-derde divisie’ was. Hij waarschuwde vooral voor een van de spitsen, die met de prachtige voetbalnaam Kempes Waldemar Tekiela.

Vuurwerk

Volledig scherm © BSR Agency Voor een wedstrijd zonder publiek (vanwege corona) waren er wel veel Willem II-supporters in Differdange. Zo’n 350 fans wilden met hun club Europa in en ontvingen de spelersbus bij het stadion met gezang en vuurwerk. Daarna keek een gedeelte de wedstrijd vanaf een berg (waarbij het zicht soms werd versperd door een passerende trein), de rest op een groot scherm niet ver van het stadion.



Willem II moest het doen zonder de twee van Bayern München-2 overgekomen spelers, spits Kwasi Wriedt en linksback Derrick Köhn, beiden geblesseerd. Maar in tegenstelling tot afgelopen zaterdag, toen de ploeg van Adrie Koster met 2-0 verloor bij Heerenveen, waren Jordens Peters (toen geschorst) en Freek Heerkens (blessure) nu terug.

De fel gestarte Tilburgers leken al na zes minuten op voorsprong te komen, maar het doelpunt van de Griekse spits Vangelis Pavlidis werd vanwege buitenspel afgekeurd. In de twintigste minuut werd het alsnog 0-1. Uit de vierde corner kopte Pavlidis raak. Daarna stribbelden de Luxemburgers nog even tegen, maar al voor rust klaarde Willem II de klus via treffers van Görkem Saglam en opnieuw Pavlidis, die daarmee de eerste speler van de Tilburgse club is die tweemaal scoort in een Europese wedstrijd. Direct na rust knalde Ché Nunnely de 0-4 al binnen en was alle hoop bij de Luxemburgers - die hun grootste Europese nederlaag leden sinds 1982 - al wel vervlogen. Mike Trésor bepaalde de eindstand op 0-5.

De volgende Europese opponent van Willem II, in de derde voorronde van de Europa League, is volgende week in Tilburg vermoedelijk dus Rangers FC, als die ploeg zich morgen tenminste ontdoet van Lincoln Red Imps uit Gibraltar.