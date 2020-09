Willem II prikkelt nieuwsgierigheid van Rangers-coach Gerrard

Format met één wedstrijd in plaats van twee bevalt UEFA wel

23 augustus De UEFA houdt in de toekomst mogelijk vast aan het spelen van één wedstrijd in plaats van twee in de knock-outfase van Europese clubtoernooien. In een interview met persbureau Reuters zegt voorzitter Aleksander Ceferin dat de duels in deze opzet vaak aantrekkelijker zijn om naar te kijken.