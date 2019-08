Winnaar play-offs wéér niet naar groepsfase Europa League

Het was dit seizoen aan FC Utrecht de taak om zichzelf op te volgen. De Domstedelingen plaatsten zich in 2010 namelijk wél als play-offwinnaar van de eredivisie voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Via FK Tirana, FC Luzern en Celtic werd FC Utrecht toen in de groep ingedeeld met Napoli, Liverpool en Steaua Boekarest. Tegenstanders van dat kaliber komen er dit seizoen niet. Het Bosnische HSK Zrinjski Mostar was in de tweede voorronde van de Europa League al te sterk voor de formatie van John van den Brom.



FC Utrecht is daarmee de negende play-offwinnaar op rij die het niet voor elkaar krijgt de groepsfase te halen. ADO Den Haag, Vitesse, FC Utrecht, FC Groningen, Vitesse, Heracles Almelo, FC Utrecht en Vitesse faalden tussen 2011 en 2018 ook in die missie.



Nederlandse play-offwinnaars (uitgeschakeld door):

2011/12: ADO (Omonia Nicosia, Cyprus)

2012/13: Vitesse (Anzhi Makachkala, Rusland)

2013/14: Utrecht (FC Differdange 03, Luxemburg)

2014/15: Groningen (Aberdeen, Schotland)

2015/16: Vitesse (Southampton, Engeland)

2016/17: Heracles (Arouca, Portugal)

2017/18: Utrecht (Zenit Sint-Petersburg, Rusland)

2018/19: Vitesse (FC Basel, Zwitserland)

2019/20: FC Utrecht (HSK Zrinjski Mostar, Bosnië & Herzegovina)