Winnende machine van Guardiola favoriet in CL-finale, maar struikelde al twee keer over Chelsea

Door Mikos Gouka



In Porto ging het de afgelopen dagen over Riyad Mahrez. Over de unieke kans voor de 30-jarige Algerijn van Manchester City om zijn legendarische landgenoot Rabah Madjer te evenaren. De Algerijn maakte in de finale van de Europacup I op 27 mei 1987 een onvergetelijk hakballetje namens FC Porto tegen Bayern München. Het ging ook over trainer Pep Guardiola, die voor het laatst in 2011 de Champions League won, destijds nog als coach van FC Barcelona. Het ging over Rúben Dias, de 24-jarige Portugese verdediger van City die zo geweldig voor de dag kwam in zijn eerste jaar bij City en meteen werd verkozen tot de beste speler van de Premier League. En uiteraard over Phil Foden. De jonge aanvaller die in de competitie vaak aan de kant bleef, maar in de Champions League zo excelleerde.