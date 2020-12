Wordt Sinisterra morgen de supersub van Feyenoord in Oostenrijk?

Video Feyenoord kan overwinte­ren in Europa League, maar het gaat over Advocaat en mysterie rond Haps

2 december De wedstrijd tegen Dinamo Zagreb van morgenavond (18.55 uur) is van groot belang voor Feyenoord. Voor het eerst sinds 2014 kan de club weer eens overwinteren in Europa. Bovendien zijn de miljoenen die met die prestatie nog binnenstromen meer dan welkom in financieel lastige tijden.