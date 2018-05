Zenden, Kromkamp, Metgod en Beenhakker voorspellen de finale

Koning

,,Real Madrid is de koning van de Champions League en het zal heel lastig worden, maar ik denk wel dat Liverpool een kans maakt. Liverpool heeft gigantisch veel kwaliteit voorin, met in de vorm van Mohamed Salah de beste speler van de Premier League. Ze moeten proberen op het middenveld druk op de op bal te houden, zodat Madrid niet te veel aan aanvallen toekomt. Madrid heeft de Champions League al zo vaak gewonnen de laatste jaren, nu is Liverpool aan de beurt om zo’n wedstrijd te winnen. De finale is een op zichzelf staande wedstrijd, dan maakt Liverpool meer kans dan wanneer ze in de competitie tegen elkaar zouden spelen.’’



Nederlanders

,,Het is mooi dat er Nederlanders de finale op het hoogste podium spelen. Op het WK doen we niet mee, dan is dit positief nieuws. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk kunnen in een illuster rijtje komen. Van Dijk heeft zich snel aangepast, hij is ook gewoon ijzersterk. Liverpool heeft altijd fysiek sterke en lange verdedigers gehad. Van Dijk past gewoon bij Liverpool. Hij kan hard werken en is goed in de duels.’’



Verhuizing

,,Ik zit middenin een verhuizing, dus ik denk dat ik de finale bij mijn ouders kijk. Ik heb KPN al heel vaak gebeld om de televisie aan te sluiten, maar de afspraak kon niet eerder worden gemaakt dan op 29 mei.’’