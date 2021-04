Zidane blij dat Real nog leeft: ‘We hadden het zwaar’

SamenvattingTrainer Zinedine Zidane zei opgelucht te zijn, nadat Real Madrid gelijkspeelde tegen Chelsea (1-1) in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League. Aanvoerder César Azpilicueta van Chelsea was best tevreden.

,,Ik ben blij met mijn spelers, want we leven nog", zei Zidane tegen de pers na de wedstrijd. ,,We hebben het een half uur lastig gehad. Daarna werden we steeds beter en in de tweede helft hadden we de controle. We zijn blij met het vertoonde spel.”

De trainer van Real sprak lovende woorden over zijn collega Thomas Tuchel van Chelsea. ,,Zij hebben in 16 van de 21 wedstrijden geen tegengoal gehad en hebben ons laten zien waarom dat zo was. Chelsea staat niet zonder reden in de halve finale.” Ook Thibaut Courtois gaf toe dat de ploeg uit Londen de meeste indruk maakte, maar zei dat Real dat juist volgende week gaat doen. ,,Ze waren erg agressief en gaven alles, dat is hoe wij graag wilden starten.”

Gemengde gevoelens

,,We begonnen met heel veel lef aan het duel en kregen meteen kansen. In die fase speelden we echt goed. Achteraf kunnen we zeggen dat we een goed resultaat hebben neergezet. Vooral in de eerste 20, 25 minuten hadden wel meer afstand kunnen nemen”, vervolgde Azpilicueta.

,,We hadden de wedstrijd toen al min of meer kunnen beslissen. Helaas is dat niet gelukt. Real Madrid kwam eigenlijk geheel onverwacht terug in de wedstrijd, zonder veel kansen te krijgen. Maar we wisten dat het moeilijk zou worden en zijn zonder meer heel goed overeind gebleven. We kijken uit naar het beslissende duel in Londen.”

Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, verliet Madrid met gemengde gevoelens. ,,We begonnen echt heel erg goed. Onze goal was dik en dik verdiend, maar de gelijkmaker was teleurstellend omdat wij de baas waren. Het is jammer dat ze uit een standaardsituatie scoorden, want verder hebben ze niets kunnen creëren. We moeten hiermee leven.”

