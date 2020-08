Zidane: ‘Eden Hazard is helemaal verlost van pijn’

Na een sukkelseizoen voor Eden Hazard, ook direct na de herstart, lijkt de aanvoerder van de Rode Duivels precies op tijd fit voor de cruciale fase in de Champions League. Zidane: ,,Naar het einde van de competitie toe had hij last, maar nu is hij veel beter. Hij heeft veel tijd gehad om te rusten. Hij is in orde en straalt vertrouwen uit. Het is waar dat hij gesukkeld heeft met die blessure, mede ook door het hoge ritme van veel duels, maar nu speelt hij zonder pijn.”

Of Hazard vanavond ook daadwerkelijk start, is nog niet duidelijk. ,,Dat is iets tussen de coach en de spelers", zei Zidane. ,,Het belangrijkste is dat we allemaal in goede vorm zijn. We hebben net tien dagen voorbereiding achter de rug en iedereen liet wel z'n mening horen over Hazard. Het belangrijkste is dat hij in orde is.”