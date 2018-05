Zidane: Ronaldo niet op 150 procent, maar 140 is ook niet slecht

Zo is het de vraag of de Spaanse rasvoetballers Isco en Marco Asensio een basisplaats krijgen. En wat te denken van Gareth Bale, de aanvaller uit Wales die zich de laatste maanden in de Champions League vaak zat te verbijten op de bank, maar de afgelopen weken in de Spaanse competitie aantoonde in vorm te zijn.

,,Het moeilijkste voor een trainer is het kiezen van je elftal, zeker voor een finale'', zei Zidane in Kiev, waar hij zaterdag met Real Madrid voor het derde jaar op rij de Champions League kan winnen. ,,Sommige spelers die mee zijn, zullen niet eens op de bank zitten. Anderen halen wel de wedstrijdselectie, maar komen niet van de bank af. Dat is moeilijk, maar het hoort bij mijn baan. Het is mijn taak om die keuzes te maken.''

Hoewel de ploeg van Zidane de ervaring van de voorgaande finales meeneemt, betekent dat volgens de Fransman niet dat de 'Koninklijke' de favoriet is. ,,Wij zijn geen favoriet en zij ook niet. Finales zijn altijd fifty-fifty.''