Zidane: Spelers hebben het fantastisch gedaan

Zidane won de afgelopen twee jaar maar liefst acht hoofdprijzen met Real. Toch kreeg hij de afgelopen weken veel kritiek omdat de achterstand op koploper Barcelona in de competitie opgelopen is naar vijftien punten. Na de tweede zege op PSG gaf hij vooral zijn spelers complimenten. ,,Zij verdienen de felicitaties", zei hij. ,,We hebben een hele serieuze wedstrijd gespeeld. Zij hebben het fantastisch gedaan."



Zidane vond het jammer dat hij maar elf basisspelers kon opstellen. ,,Want we hadden nu wel een hele sterke bezetting op de reservebank", doelde hij op wisselspelers als Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric en Isco. ,,Het geeft ook maar weer aan hoe sterke selectie we hebben."