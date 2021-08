Zirkzee steelt de show in België en is klaar voor Vitesse: ‘Hij wordt een kopie van Noa Lang’

Conference LeagueVitesse gaat morgenavond (20.00 uur) op bezoek bij Anderlecht in de jacht op een ticket voor de groepsfase van de Conference League. De Arnhemmers treffen bij paarswit een Nederlander in vorm: Joshua Zirkzee. De twintigjarige huurling van Bayern München oogst in zijn eerste weken bij Anderlecht louter lovende woorden.

In de openingswedstrijd van het seizoen tegen RFC Seraing werd na tussenkomst van de VAR nog een goal van Zirkzee afgekeurd, maar afgelopen weekend was de Nederlander met twee goals de grote man in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Niet alleen een fijne opsteker voor Anderlecht en coach Vincent Kompany, maar vooral ook voor Zirkzee zelf. Vorig jaar werd de jonge Nederlander immers ook verhuurd door Bayern München, maar bij Parma kwam hij mede door blessureleed niet verder dan vier wedstrijden in de Serie A. In die vier duels lukte het Zirkzee niet om te scoren nadat hij het seizoen daarvoor nog vier keer trefzeker was in de negen Bundesliga-wedstrijden die hem werden gegund bij Bayern München.

Volledig scherm Joshua Zirkzee viert zijn goal met Sergio Gómez. © BELGA

Hoewel Zirkzee ook in verband werd gebracht met een verhuurperiode bij Feyenoord koos hij voor Anderlecht, waar hij na twee competitiewedstrijden dus twee goals maakte. ,,Laat ze in Nederland maar praten. Ik had een goed gesprek met Vincent Kompany, naar wie ik opkeek, en ik was verkocht”, legde de spits zijn keuze voor Anderlecht uit in gesprek met Het Nieuwsblad.

In de periode dat Zirkzee voor die club koos, gingen beelden van zijn enorme misser namens Bayern tegen Ajax over het internet. Zirkzee had de bal voor het intikken, maar Perr Schuurs kwam er op het laatste moment nog tussen. ,,Dat was kinderachtig van mij. Nu kan ik erom lachen, maar toen… Ach, ik heb ervan geleerd. Dat gaat niet meer gebeuren.”

Bekijk hieronder de enorme misser van Joshua Zirkzee tegen Ajax. Tekst gaat verder onder de video...

,,Zirkzee wordt bij Anderlecht een kopie van Noa Lang bij Club Brugge", stelt Aad de Mos in gesprek met Het Laatste Nieuws. Lang kende vorig seizoen een uitmuntend debuutseizoen in de Belgische competitie met veertien goals in 24 competitiewedstrijden. In alle competities maakte Lang zeventien goals in 38 wedstrijden. In België rijst dan ook de vraag waarom Zirkzee en Lang niet door Louis van Gaal zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal.

,,Zirkzee is een pure midvoor en dat zie je niet meer zo vaak. Aanspeelbaar, een goed postuur, hij kan koppen. En hij maakt goals. Toen Ajax vorige winter Haller kocht voor 22 miljoen, vond ik dat ze Zirkzee moesten nemen. Nu pas komt hij weer op stoom - hij is iemand voor de toekomst", zo is ook Youri Mulder lovend tegenover Het Laatste Nieuws.

,,Hij voetbalt met een air dat niks hem kan overkomen. Zijn rust aan de bal is zowaar ijzingwekkend", schreef datzelfde medium na de zege op Cercle Brugge. ,,Zirkzee voetbalde in amper zijn tweede competitiewedstrijd voor Anderlecht als een baas. Zirkzee fladderde over Olympia zoals Noa Lang het in deze oude tempel gewend is. Zirkzee heeft nog iets meer uitstraling en charisma dan zijn landgenoot. Toen Anderlecht na de rust momenten had waarin het de controle leek te verliezen over de partij, toonde Zirkzee dat ie ook de kleine kneepjes van het vak al onder de knie heeft: een bal stiekem weggooien nadat de scheidsrechter heeft gefloten bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Joshua Zirkzee wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten. © BELGA

Toch blijft coach Kompany voorzichtig met de jonge Nederlander: ,,Als een speler zijn verantwoordelijkheid pakt, is hij in staat om het verschil te maken. Zirkzee heeft zijn job goed gedaan en we proberen Joshua dichter bij zijn topvorm te brengen, maar hij is nog jong. Ik ga niet een heel seizoen vasthangen aan één speler.”

Wat betreft Vitesse? Daar is de jonge Nederlander helemaal klaar voor: ,,Of we Vitesse aankunnen? Dat wordt een spannende wedstrijd, maar ik ben overtuigd van mijn eigen ploeg.”

Selectie Vitesse

Vitesse reist met Riechedly Bazoer en Oussama Tannane af naar Brussel voor de eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Bazoer viel afgelopen zondag uit in de eredivisiewedstrijd bij PEC Zwolle, maar behoort wel tot de wedstrijdselectie. Ook de herstelde Tannane en Eli Dasa, die in Zwolle zijn rentree maakte na een blessure, zijn beschikbaar. Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl Loïs Openda en Romaric Yapi nog geschorst zijn. De wedstrijd in het Lotto Park begint om 20.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan. De return in Arnhem is een week later, op donderdag 26 augustus.