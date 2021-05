Ziyech vol trots na Champions League-winst: ‘Dit is een kinderdroom die uitkomt’

Is Mitchel Bakker klaar voor Oranje? ‘Het heeft mij zeker verbaasd dat hij nu dit niveau haalt’

29 april Eén Nederlander kwam er deze week in actie tijdens de halve finales van de Champions League: Mitchel Bakker. Is het talent uit de Ajax-jeugd, die voor verbazing zorgde door bij Paris Saint-Germain te tekenen, de Oranje-linksback van de toekomst of verdwaald in de Europese top?