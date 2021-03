Zo vindt Erling Haaland rust tussen het scoren door: mediteren, bomen zagen en met tractors rijden

In zijn boek ‘Traktorland’ neemt de Noorse fotograaf Knut Egil Wang je mee op een trip door Jæren, het vlakke land in Noorwegen bekend om zijn agri- en tractorcultuur. ,,Er is niets blits aan een tractor”, schrijft hij. ,,Hij heeft een brede rug en een grote mond. Naar het beeld van de inwoners van Jæren. Hij is traag. Slecht gehumeurd. Hij verpest je slaap, maar tegelijk kun je altijd op hem rekenen als je hem nodig hebt.”



De video die Erling Haaland afgelopen zomer tijdens zijn korte vakantie op Instagram plaatste, heeft meteen de juiste context. Met ontbloot bovenlijf tuft hij op een blauwe Fordson Super Dexta-tractor uit de jaren 60 over een weiland. De foto is gemaakt in Jæren, de streek waar hij is opgegroeid. Stoer poseert hij ook met een kettingzaag. De arbeid op het land die ‘zijn’ regio symboliseert.