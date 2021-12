Zo zien de Europa League en Conference League er vanaf februari uit

Maandag is niet alleen de loting voor de Champions League (12.00 uur), maar ook voor de Europa League (13.00 uur) en de Conference League (14.00 uur). Hoe zien die toernooien eruit vanaf februari en welke tegenstanders kunnen de vier Nederlandse clubs loten?

Europa League

Er zitten nu 24 clubs in de Europa League. De acht poulewinnaars zijn zeker van een plek in de achtste finales. Dat zijn Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskou, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Rode Ster Belgrado, Bayer Leverkusen en West Ham United.

Op donderdag 17 en 24 februari wordt eerst de tussenronde gespeeld. Daarin treffen acht nummers drie uit de Champions League de acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League.

De afvallers uit de Champions League zijn:

Atalanta

FC Barcelona

Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Porto

FC Sheriff Tiraspol

Sevilla FC

Zenit Sint-Petersburg

De acht nummers twee uit de Europa League zijn:

Rangers FC

Real Sociedad

Napoli

Olympiakos

Lazio

Sporting Braga

Real Betis

Dinamo Zagreb

De achtste finales worden gespeeld op 10 en 17 maart, de kwartfinales op 7 en 14 april, de halve finales op 28 april en 5 mei. De finale wordt op woensdag 18 mei gespeeld in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán van Sevilla FC, de club die in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020 (zes keer in veertien seizoenen!) het tweede Europese clubtoernooi won.

Conference League

Feyenoord, AZ en PSV gaan in februari verder in de eerste editie van de Conference League, het derde Europese toernooi. Vitesse komt daar mogelijk nog bij als vierde Nederlandse club, maar dat hangt af van het resultaat van Tottenham Hotspur - Stade Rennais, als die wedstrijd nog gespeeld gaat worden.

AZ en Feyenoord behoren samen met AS Roma, AA Gent, LASK Linz, FC Kopenhagen, FC Basel en Stade Rennais tot de poulewinnaars. Deze acht clubs zijn dus al zeker van een plek in de achtste finales, die op 10 en 17 maart gespeeld gaan worden.

Ook in de Conference League is er eerst een tussenronde op 17 en 24 februari tussen de clubs die zijn afgevallen uit de Europa League en de nummers twee uit de Conference League.

De afvallers uit de Europa League zijn:

PSV

Celtic

Fenerbahçe

Leicester City

Olympique Marseille

FC Midtjylland

Sparta Praag

Rapid Wien

De nummers twee uit de Conference League zijn:

Partizan Belgrado

FK Bodø/Glimt

Maccabi Tel Aviv

PAOK Saloniki

Qarabağ FK

Randers FC

Slavia Praag

Vitesse of Tottenham Hotspur

De finale van de Conference League is op woensdag 25 mei in de Arena Kombëtare in Tirana, de hoofdstad van Albanië.

Volledig scherm Feyenoord komt op 10 en 17 maart weer in actie in de achtste finales van de Conference League. © ANP