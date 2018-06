De Gouden Kamer van La Marquise in Budel doet zijn naam eer aan

videoEINDHOVEN - La Marquise in Budel is uitgeroepen tot de beste bed & breakfast van Nederland van dit jaar. ED-verslaggever Hans Vermeeren sliep met echtgenote een nachtje in La Marquise, om de Budelse luxe aan den lijve te ondervinden.