Ledûb-volleybaltoernooi in Budel: ‘Het is een jaarlijkse reünie’

BUDEL - Voor de meeste bezoekers en deelnemers voelde de 48ste editie van het internationale Ledûb-volleybaltoernooi in Budel als een nieuwe, maar toch vertrouwde warme jas. Vooral de feesttent, die na 5 jaar afwezigheid zijn comeback maakte op het Budelse sportpark, viel in de smaak.

Het driedaagse evenement gaat vanaf dit jaar door het leven als Ledûb Volleybal Festival. De naamswijziging en nieuwe opzet was verder zichtbaar door een extra buitenpodium en meer aandacht voor vermaak en entertainment.

Waar er vorig jaar een flinke dip in het aantal deelnemers zat, streden het afgelopen weekend weer zo’n tweehonderd teams op het Budelse gras en strandzand om de prijzen. “Toen we via Facebook bekend hadden gemaakt dat de feesttent zou terugkeren, kregen we direct honderden likes”, vertelt Twan Lammers. De afgelopen 5 jaar vonden de feestavonden plaats in sporthal De Zuiderpoort. Lammers: “Met de tent terug op het volleybalterrein is alles een stuk compacter en gezelliger.”

Samenwerking

Door de overvolle activiteitenkalender wordt het steeds moeilijker om een groot toernooi overeind te houden. Toernooivoorzitter Vincent Elschot: “Daarom hebben we de handen ineengeslagen met het Hajraa Buitentoernooi in Eindhoven en het Internationale Pinkstertoernooi in Sint Anthonis. Wij proberen elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat doen we onder meer door reclame voor elkaar te maken.”

Veel bezoekers en deelnemers waren blij met de terugkeer van de feesttent. Zo ook de ervaren Budel-gangers John van der Nagel en Jan Streng. De volleyballers uit het Zuid-Hollandse Aarlanderveen zijn al 34 jaar van de partij. Van der Nagel: “Ik heb slechts één editie gemist. Dit vanwege de geboorte van een van mijn kinderen.”

Jaarlijkse reünie

“Dit jaar zijn we met vier man. De jongste is 55 jaar, de oudste 69. Omdat wij met te weinig spelers zijn hebben ons aangesloten bij een team uit Budel”, zegt Streng, gehuld in een toernooishirt uit 1996. Het tweetal strijkt volgend jaar opnieuw neer op de naastgelegen camping. Van der Nagel: “Zolang we nog niet aan een rollator gebonden zijn, blijven we terugkomen.”