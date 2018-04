Raad Cranendonck: Aanpak sluipverkeer door Maarheeze mag niet verslappen

Na intensieve inzet van regelaars in januari op verschillende invalswegen van Maarheeze is dat gaandeweg de pilot afgebouwd naar twee keer per week op wisselende plekken. ,,We willen meten wat het effect is. We willen zien wat er gebeurt als er geen regelaars staan”, aldus wethouder Frits van der Wiel (PvdA, verkeer). Want de bedoeling is dat de inzet van de controlerende verkeersregelaars leidt tot gedragsverandering bij de ‘sluipers’. Inmiddels is de pilot verlengd tot eind september.