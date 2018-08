'Vakidioten' Ecologica zijn liever buiten

Gevestigd in een ietwat saai kantoorpand op een anoniem bedrijventerrein in Maarheeze herbergt Ecologica acht gedreven en gepassioneerde ecologen; mensen met veel hart voor de natuur, die van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Het kantoor is dan ook niet de favoriete werkplek van de werknemers. ,,We doen liever veldwerk”, beaamt directeur Tim Faasen. ,,Het kantoor is een uitvalsbasis, maar we zijn er niet heel vaak, we zijn liever buiten.”