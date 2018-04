Vrouwkes Oonlie: de mannen mogen bij de kindjes blijven

Vlam in de pan slaat over in afzuiging: veel schade aan huis in Budel

16 april BUDEL - Een huis aan de Cranendoncklaan in Budel heeft maandagavond flink wat schade opgelopen, nadat de bewoner het eten op het fornuis had laten aanbranden. De vlam sloeg in de pan en omdat de kok even niet in de keuken was sloeg het vuur over op de afzuiginstallatie.