1.871 handtekeningen tegen herontwikkeling azc in Budel; ‘Onze stem moet ook gehoord worden’

Cranendon­ck stapsge­wijs van aardgas af

2 april CRANENDONCK - Delen van Maarheeze en Budel over een kleine tien jaar al van het gas af. Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn voor Cranendonck om aan de opdracht te voldoen om in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 20 procent te beperken. De gemeenteraad moet in november de zogenoemde Transitievisie Warmte vaststellen. De raad is door Floris Mokveld van adviesbureau DWTM bijgepraat over de mogelijkheden om tot een goede visie te kunnen komen.