120 voetbalvelden vol zonnepanelen in Budel-Dorplein in gebruik

Het Budel Zonnepark, recordhouder van Nederland, is in vijf maanden tijd aangelegd. Het is een gezamenlijk initiatief van provincie Noord-Brabant, gemeente Cranendonck en het Britse zonne-energiebedrijf Solarcentury. Het park is gebouwd op het terrein dat vroeger werd gebruikt door zinksmelter Nyrstar in Budel. In de verhoogde ‘dijken’ achter de fabriek zijn afvalstoffen van het bedrijf opgeslagen. Het vele voetbalvelden grote terrein lag er daarom al jaren ongebruikt bij. Het park is een co-eigendom van het in Duitsland gevestigde Encavis AG en Solarcentury.