150 stapelbedden in sporthal van azc Budel voor noodopvang asielzoekers

BUDEL - In het asielzoekerscentrum in Budel worden 150 bedden in de sporthal gezet voor noodopvang van asielzoekers. Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit moeten nieuwe vluchtelingen noodgedwongen in de sporthal van de voormalige legerbasis verblijven.

Het gaat voorlopig om 70 asielzoekers die vanuit Ter Apel naar Budel zijn gebracht. In de sporthal van het azc in Budel zijn stapelbedden neergezet. Er is plek voor 150 mensen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

‘Geen structurele oplossing’

Het is voor het eerst dat er op stel en sprong een noodoplossing wordt gezocht voor het tekort aan opvangplaatsen. ,,Dit is geen structurele oplossing", zegt een woordvoerster. ,,Het is niet onze business om mensen in sporthallen op te vangen. Maar Ter Apel zit vol, dus hebben we een groep van zeventig tijdelijk hier moeten plaatsen.” Hoe het verder zal lopen en of er meer noodoplossingen komen, kan de woordvoerster nog niet zeggen.

De voormalige legerbasis van Budel is na Ter Apel het grootste azc van Nederland en biedt plek voor 1500 mensen. Een kleine groep ‘veilige landers’ zorgt in met name de kern Maarheeze voor grote overlast door diefstallen en intimidatie. De burgemeesters van Cranendonck en Westerwolde waar respectievelijk Budel en Ter Apel onder vallen, eisen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er een structurele oplossing komt voor dit probleem.

Voor het weekend liet het COA nog weten dat er 1200 mensen verbleven in Budel. Dat aantal fluctueert dagelijks. Dat het COA nu noodgedwongen 150 bedden in de sporthal heeft gezet, kan duiden op het nijpende tekort aan opvangplaatsen.

Overlast