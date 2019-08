33 teams quizzen in Soerendonk

Op zaterdag 7 september barst de strijd om 15.00 uur los. De teams hebben dan tot 20.00 uur de tijd om de quizboeken weer in te leveren. Tussen 21.00 uur en 22.00 uur is er nog een finalespel in zaal De Bout. Daarna is de prijsuitreiking en een groot dorpsfeest bij De Bout.

Juiste mensen

De deelnemers kunnen op eigen locatie aan de opdrachten werken. Een aantal opdrachten kan worden opgelost door goed te googelen. Voor andere opdrachten moeten oude archieven of kranten geraadpleegd worden en er zijn opdrachten die op een Soerendonkse locatie uitgevoerd moeten worden. ,,Er zijn ook opdrachten die je alleen maar goed kunt beantwoorden als je zelf bij een bepaalde activiteit bent geweest. Het is dus zaak dan de juiste mensen te vinden in het dorp. Ongeveer de helft van de opdrachten heeft direct met Zurrik te maken’’, aldus Henkelman.

Hij wil niet te veel prijs geven over het soort vragen en de opdrachten, maar wil nog wel kwijt dat er ook muziek- en taalopdrachten zijn. Op de facebookpagina ZurriKwiz verschijnen de komende weken enkele cryptische aanwijzingen. ,,Er wordt in het dorp al flink over gepraat. Dat is logisch want een derde deel van de inwoners doet mee. We kijken hoe het allemaal verloopt en beslissen later of het een terugkerend evenement wordt’’, zegt Henkelman.