44 Jaar De Flausmause: ‘Tekening voor de nieuwe carnavalswagen is al klaar’

BUDEL-SCHOOT - Het bouwen van een feestje en een grote praalwagen is wel besteed aan carnavalsvereniging De Flausmause uit Budel-Schoot. Maar dit seizoen is alles anders dan anders. En dat is balen en wennen. Zeker in een bijzonder jubileumjaar.

De vereniging uit Budel-Schoot werd 44 jaar (4x11) geleden opgericht tijdens een uitstapje van een vriendengroep in Oostenrijk. Van alle leden heeft mede-oprichter Bert Verhees (70) verreweg de meeste bouwuren op de teller staan.

De gedwongen bouwstop in coronatijd is de nestor van de carnavalsclub dan ook erg zwaar gevallen. In normale tijden is hij vanaf september bijna dagelijks van tien tot tien in de weer om aan de wagen van De Flausmause te werken. ,,Het geeft altijd enorm veel voldoening als de wagen de bouwhal uitrolt, maar de grootste kick geeft het bouwen zelf”, vertelt Verhees.

58 meter lange praalwagen

Met de creatie ‘Oost west, thuis best’ werd in 2009 voor het eerst de Gouden Rog in Weert gewonnen. Dat gebeurde met een kolossale 58 meter lange praalwagen.

,,Toen zijn we een jaar eerder na Pasen begonnen met bouwen. De laatste paar weken hebben we dag en nacht gewerkt om de wagen af te krijgen. Voor mij was dat het absolute hoogtepunt, maar ook de viering van het 33-jarig bestaan was geweldig. De betrokkenheid vanuit gemeenschap heeft me toen echt geraakt.”

Quote Na afloop van het carnavals­bal op vrijdag komt de hele meute bij mij ‘op de eier’ Bert Verhees

In het feestgedruis stort Verhees zich niet meer zo vaak. Een jaarlijks hoogtepunt is het traditionele carnavalsbal op vrijdag in Budel-Schoot. Verhees: ,,Na afloop komt de hele meute dan bij mij ‘op de eier’, maar eigenlijk mag het die benaming niet meer hebben. Op donderdagavond begin ik namelijk al met het maken van goulash en koude schotel.”

Drie jaar geleden werd de oude DAF-hal in Budel-Schoot verruild voor de grote bouwhal op het sportpark in Budel. ,,Dat was een grote verandering, maar we hebben onze plek er inmiddels gevonden. De saamhorigheid is er groot”, vertelt bestuurslid Roel Derks.

‘Kostenplaatje van 10.000 euro of meer’

De bijna veertig leden tellende carnavalsclub had het 44-jarig jubileum begin dit jaar groots willen vieren. ,,Inmiddels is het feest verplaatst naar december”, zegt Derks. Verhees hoopt dat het feest door kan gaan: ,,Het carnaval leeft volop in deze regio. Voor de jeugd is er veel te doen. Kijk alleen maar naar het Cranendoncks Verbroederingsbal, waar vele honderden jongeren op af komen. Dat stimuleert enorm.”

Wel verwacht hij dat het steeds moeilijker wordt voor beginnende groepen om grote praalwagens te bouwen. Verhees: ,,Financieel is dat bijna niet meer op te brengen. Je zit namelijk al snel op een kostenplaatje van 10.000 euro of meer.”

Nieuwe, derde lichting

Wat betreft de toekomst van de eigen vereniging is Derks positief gestemd. ,,Een jaar of zeven geleden is er een nieuwe, derde lichting bijgekomen. Zij behoren nu tot de fanatieke bouwers. Het is de bedoeling dat zij het stokje later ook weer doorgeven”, zegt Derks, die behoort tot de tweede generatie Flausmausen.

Als het aan Verhees ligt, blijft de vereniging nog tot in lengte van jaren bestaan. Zelf denkt hij nog lang niet aan stoppen. ,,Ik hoop dat we in het najaar weer aan de gang kunnen. De tekening voor de nieuwe carnavalswagen is al klaar.”